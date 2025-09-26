Udinese, Runjaic: "Col Palermo potevamo fare più gol, soddisfatto di chi ha giocato" ​​

Redazione 26/09/2025 17:30

Contro il Palermo abbiamo fatto meglio rispetto a quanto visto con il Milan“. Kosta Runjaic parla alla vigilia della partita di Serie A contro il Sassuolo tornando sul match giocato in Coppa Italia contro i rosanero.

Potevamo fare più gol ma sono soddisfatto di chi è sceso in campo – riporta alfredopedulla.com – In una stagione c’è bisogno di tutti, noi vogliamo avere costanza, anche dei nuovi arrivati, li ho visti per la prima volta in gara ufficiale e avere alternative è importante. Adesso devo fare le dovute riflessioni per la prossima partita”.

Sul portiere Sava: “Contro il Palermo ha fatto bene quando chiamato in causa, ora ha un’occasione di dimostrare di essere sicuro, come in tante altre gare”.



