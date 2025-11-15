Athletic Palermo, sfida di prestigio con la Reggina. Ferraro: “Con umiltà per fare la nostra gara”

Sfida di grande fascino per l’Athletic Palermo, atteso dalla trasferta sul campo della Reggina nella 12a giornata del girone I di Serie D. I nerorosa di Emanuele Ferraro scenderanno in campo domenica alle 14.30 allo stadio “Granillo”, uno dei palcoscenici più importanti del campionato. Un appuntamento speciale, non solo per il blasone dell’avversario, ma anche per il valore della sfida in ottica classifica.

“Rispetto per la Reggina, ma dipende da noi”

Ferraro presenta così il match: “È una partita affascinante per il blasone della Reggina, ma noi stiamo cercando la nostra dimensione. Andiamo al “Granillo” con umiltà, per fare la nostra partita. Conosciamo il valore della Reggina, non solo per la sua storia, ma anche per la squadra che ha allestito. Una formazione costruita per stare in alto”.

Ferraro non nasconde le difficoltà della sfida, ma guarda con fiducia al lavoro svolto: “Abbiamo lavorato bene. Ho rispetto per tutti, ma la mia squadra dipende da noi. Abbiamo lo spirito giusto e confido di portare in campo una squadra che onorerà una partita di alto prestigio”.







I convocati

Sono 23 i giocatori a disposizione di Ferraro per il viaggio in Calabria. Convocati i portieri Bitzinis, Di Maria e Greliak; in difesa Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres e Vesprini; a centrocampo Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic e Zalazar; in attacco Bonfiglio, Martinez, Matera e Micoli.

