Athletic Palermo - Nissa, decisa la data del recupero: ecco quando si gioca ​​

È stata ufficializzata la data del recupero di Athletic Palermo – Nissa, match valido per l’11a giornata del Girone I e interrotto lo scorso 9 novembre. La gara, sospesa al 18’ del primo tempo per l’impraticabilità del campo causata dal maltempo, si giocherà mercoledì 26 novembre alle ore 15.00. Si ripartirà dal minuto dell’interruzione, con il punteggio ancora fermo sullo 0 – 0.

Gara sospesa per maltempo

La sfida era iniziata regolarmente al Velodromo “Paolo Borsellino”, ma un violento acquazzone abbattutosi su Palermo ha presto reso il terreno di gioco impraticabile. Il campo si è trasformato in pochi minuti in un pantano, mettendo a rischio la regolarità del match e la sicurezza dei giocatori.

Decisione dell’arbitro dopo doppio sopralluogo

Dopo due verifiche effettuate insieme ai capitani delle due squadre, l’arbitro non ha potuto far altro che decretare la sospensione definitiva, rinviando la gara a data da destinarsi. Ora la decisione è arrivata: si torna in campo il 26 novembre, al 18’ minuto, con zero reti segnate e tutto ancora in bilico.







