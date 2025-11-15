Kjaer: "Sono tifoso di Milan e Danimarca, alle altre voglio bene" ​​

Simon Kjaer si racconta alla Gazzetta, ripercorrendo la sua carriera e il legame speciale con il Milan. L’ex difensore rossonero, che in Italia ha vestito anche le maglie di Palermo, Roma e Atalanta, si sofferma sul nuovo corso della squadra di Pioli: “Il Milan di Allegri? È tornato a essere il Milan. Se porti Modric e Rabiot, torni ad avere esperienza… e l’esperienza è una delle cose più sottovalutate oggi. Per me può vincere lo scudetto perché ha un allenatore giusto. Adesso sai chi comanda. Lo scorso anno, non lo so”.

Il legame con il Milan

Kjaer non dimentica il passato e ribadisce il suo attaccamento ai colori rossoneri: “Io sono tifoso di Milan e Danimarca, alle altre voglio bene: è diverso. I milanisti lo hanno capito”. Una frase che non cancella però il valore delle esperienze precedenti, soprattutto quella al Palermo, dove arrivò giovane e si impose come uno dei difensori più promettenti della Serie A. In rosanero, Kjaer ha lasciato un ricordo forte per personalità e qualità tecniche, contribuendo a una delle stagioni più brillanti del club.

Il futuro dopo l’addio ai rossoneri

Il difensore rivela di aver saputo con largo anticipo che il Milan non avrebbe rinnovato il suo contratto: “L’ho scoperto a settembre 2023. Da lì ho iniziato a riflettere sulle condizioni per il mio futuro. Ho avuto un paio di possibilità, ma avrei dovuto fare compromessi. E con mia moglie abbiamo deciso che certi compromessi non si fanno”.







