Peda suona la carica: “Palermo, con l’Entella vogliamo ripartire”
Rabbia e voglia di riscatto. Sono queste le sensazioni che attraversano lo spogliatoio del Palermo dopo la pesante sconfitta di Castellammare di Stabia. Secondo Patryk Peda, intervistato in esclusiva a Rgs, la pausa è arrivata nel momento ideale per fermarsi, analizzare gli errori e ricompattarsi: “Siamo arrabbiati. Quella contro la Juve Stabia è stata una brutta partita. Gare del genere bisogna vincerle, siamo il Palermo. Ora stiamo lavorando tanto per la sfida con l’Entella. I risultati delle ultime partite non sono quelli che vogliamo”.
L’avvio di stagione era stato promettente: 15 punti nelle prime sette giornate, con quattro vittorie e tre pareggi. Poi il brusco rallentamento, con tre sconfitte pesanti, un pareggio sofferto e una sola vittoria nelle cinque gare successive. Un calo difficile da spiegare anche per chi vive quotidianamente il gruppo. “Non è cambiato niente rispetto all’inizio – sottolinea Peda – . Siamo gli stessi, abbiamo solo rallentato. Dobbiamo pensare alla prossima partita e vincerla”.
“Ci siamo detti tutto”
“Ci siamo detti le cose in faccia, com’è giusto – racconta il difensore – . Pressione? Non cerchiamo alibi. Guardiamo una gara alla volta”. Peda è l’under più utilizzato da Inzaghi in questo avvio di stagione, presente in tutte le partite tranne quella contro il Bari. Una fiducia che il polacco avverte e apprezza: “Sono felice dello spazio che mi sta dando l’allenatore, ma la squadra viene prima. Mi sono trovato bene quando ho sostituito Bani: è un grande giocatore, con tanta esperienza in Serie A. Sotto la sua guida posso solo crescere”.
“Contano solo i tre punti”
Nonostante la giovane età, Peda parla con lucidità e maturità, indicando la strada per rialzarsi: “Siamo concentrati su noi stessi. Non ci interessa delle altre. Pensiamo solo all’Entella: vogliamo vincere. Il loro campo è sintetico, servirà una grande prestazione”.
E un ruolo fondamentale, secondo il difensore, lo avrà l’ambiente: “I tifosi sono con noi. Sappiamo che provano rabbia e vogliono risultati. Anche noi li vogliamo. Solo insieme possiamo andare avanti”.
Vediamo come si ripresentano dopo l’ennesima inutile sosta . Mancano ancora tanti giorni alla ripresa per cui oggi appare difficile capirci qualcosa. A parole ogni vigilia sembra quella giusta , poi arriva la partita e…arrivano i dolori. L’ Entella intanto batte il Milan.
Da sottolineare che intanto Inzaghi srmbra voglia provare qualcosa di nuovo a centrocampo. Certo, non è che abbia chissà quante alternative ma giusto provarci. Vasic mezzala? Palumbo in ruolo più definito e centrale? Vedremo. Sono tentativi , per cui tutto è possibile. Il problema è che le altre già corrono .
Il déjà-vu è un fenomeno psichico presente in circa l’80% della popolazione normale, che consiste nell’erronea sensazione di aver già visto un’immagine o vissuto un avvenimento o una situazione.
Su queste dichiarazioni mi rivedo nell’80% della popolazione rosanero.