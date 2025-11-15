Peda suona la carica: "Palermo, con l’Entella vogliamo ripartire" ​​

Rabbia e voglia di riscatto. Sono queste le sensazioni che attraversano lo spogliatoio del Palermo dopo la pesante sconfitta di Castellammare di Stabia. Secondo Patryk Peda, intervistato in esclusiva a Rgs, la pausa è arrivata nel momento ideale per fermarsi, analizzare gli errori e ricompattarsi: “Siamo arrabbiati. Quella contro la Juve Stabia è stata una brutta partita. Gare del genere bisogna vincerle, siamo il Palermo. Ora stiamo lavorando tanto per la sfida con l’Entella. I risultati delle ultime partite non sono quelli che vogliamo”.

L’avvio di stagione era stato promettente: 15 punti nelle prime sette giornate, con quattro vittorie e tre pareggi. Poi il brusco rallentamento, con tre sconfitte pesanti, un pareggio sofferto e una sola vittoria nelle cinque gare successive. Un calo difficile da spiegare anche per chi vive quotidianamente il gruppo. “Non è cambiato niente rispetto all’inizio – sottolinea Peda – . Siamo gli stessi, abbiamo solo rallentato. Dobbiamo pensare alla prossima partita e vincerla”.

“Ci siamo detti tutto”

“Ci siamo detti le cose in faccia, com’è giusto – racconta il difensore – . Pressione? Non cerchiamo alibi. Guardiamo una gara alla volta”. Peda è l’under più utilizzato da Inzaghi in questo avvio di stagione, presente in tutte le partite tranne quella contro il Bari. Una fiducia che il polacco avverte e apprezza: “Sono felice dello spazio che mi sta dando l’allenatore, ma la squadra viene prima. Mi sono trovato bene quando ho sostituito Bani: è un grande giocatore, con tanta esperienza in Serie A. Sotto la sua guida posso solo crescere”.







“Contano solo i tre punti”

Nonostante la giovane età, Peda parla con lucidità e maturità, indicando la strada per rialzarsi: “Siamo concentrati su noi stessi. Non ci interessa delle altre. Pensiamo solo all’Entella: vogliamo vincere. Il loro campo è sintetico, servirà una grande prestazione”.

E un ruolo fondamentale, secondo il difensore, lo avrà l’ambiente: “I tifosi sono con noi. Sappiamo che provano rabbia e vogliono risultati. Anche noi li vogliamo. Solo insieme possiamo andare avanti”.

