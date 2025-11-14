Palermo, 61' per Pohjanpalo in Finlandia - Malta: chiuse le qualificazioni ai Mondiali ​​

Altra apparizione internazionale per Joel Pohjanpalo: il centravanti del Palermo ha giocato in Finlandia – Malta, gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2026 ma che assomigliava più a un’amichevole, dato che entrambe le selezioni sono ormai fuori dai giochi.

Pohjanpalo ha giocato 61′ ed è stato il primo a essere sostituito, al suo posto è entrato Lod, attaccante del Minnesota. Il numero 20 ha tirato una sola volta in porta al 34′.

Il finlandese come al solito ha vestito la fascia di capitano: per la Finlandia si trattava dell’ultima partita alle qualificazioni ai mondiali 2026. Il prossimo impegno della nazionale biancoblu è un’amichevole contro l’Andorra il 17 novembre.







