Italia U21, Baldini dopo il ko con la Polonia: "Buona partita, fa male il risultato" ​​

Parla Silvio Baldini. Il commissario tecnico della nazionale italiana U21 ha parlato al termine della partita persa contro la Polonia. Gli azzurrini avevano trovato il vantaggio con Pisilli ma hanno poi subito due gol nei minuti finali.

“Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato – afferma, parole riportate da sportmediaset.it -. Non pensavo che l’avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente”.

“Ogni partita è fatta di tanti episodi e quando perdi l’equilibrio in campo devi evitare di perdere la palla. Purtroppo è successo. Pazienza, ci lavoreremo”.







