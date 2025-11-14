Italia U21, primo ko per Baldini: in Polonia fatali gli ultimi minuti (2 - 1) ​​

Che peccato: l’Italia U21 gioca una bella partita nello scontro diretto contro la Polonia ma perde per quattro minuti di follia dall’83’ all’87’ dopo essere stata in vantaggio. La partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei U21 è finita 2 – 1 per la nazionale biancorossa, primo ko per Silvio Baldini.

Match equilibrato che vede però gli azzurrini avere la meglio su diverse fasi (a fine partita i tiri saranno 13 a 8 per l’Italia). Il vantaggio meritato arriva al 61′ con la rete di Pisilli, ma a deciderla sono i cambi effettuati dalla Polonia, con i subentrati Bogacz e Kuziemka che in appena quattro minuti regalano la vittoria alla Polonia. Nel finale anche l’espulsione per doppio giallo di Koleosho.

Prima di queste partite le due squadre erano prime a pari punti, adesso la Polonia ha staccato l’Italia che rimane comunque seconda. Il prossimo impegno degli azzurrini di Baldini è in programma il 18 novembre in casa del Montenegro.







