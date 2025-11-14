Il presidente del Senato bacchetta Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia" ​​

Ignazio La Russa non è convinto delle parole di Gennaro Gattuso. Il ct della Nazionale aveva detto al termine della partita vinta (non senza difficoltà) in casa della Moldovia: “Ho sentito cori dei nostri tifosi del tipo ‘andate a lavorare’. Non capisco, è una vergogna, dobbiamo stare tutti uniti”.

“Non si può dire ‘vergogna’ a un tifoso che fischia – ha detto il presidente del Senato, all’evento “Il fischio che unisce – Costruire una cultura di rispetto nello sport” -. In vista della speranza, questa volta, di andare al Mondiale, dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo”.

La Russa ha poi continuato: “Fino a che non sono violente, le contestazioni non devono e non possono essere considerate come eccessive“, parole riportate da tuttomercatoweb.it.





