Virtus Entella, colpo a sorpresa in amichevole: battuto il Milan 2 – 3

Prosegue nel migliore dei modi la preparazione della Virtus Entella in vista della gara contro il Palermo, in programma al rientro dalla sosta sabato 22 novembre alle 15. La squadra di Chiappella ha disputato un’amichevole contro il Milan di Allegri, superandolo con una prestazione convincente.

I rossoneri erano partiti forte, trovando il vantaggio già al 9’ con Pulisic. L’Entella ha reagito e al 34’ Ankeye ha firmato il pareggio, prima del nuovo sorpasso milanista siglato da Borsani. Nella ripresa, al 57’, Boccadamo ha riportato il punteggio in equilibrio. A tre minuti dal termine, Debenedetti ha messo a segno il gol del definitivo 2-3 in favore dei liguri.

Un test utile per la squadra di Chiavari, che ha così mantenuto ritmo e condizione nonostante la pausa di campionato. Ora l’attenzione è rivolta alla sfida contro il Palermo di Inzaghi, che non attraversa un periodo positivo, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare.







