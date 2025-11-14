Jeda: "Vedo un Palermo sottotono. La Serie B non si vince solo con i nomi" ​​

Parla Jedaias Capucho Neves, in arte Jeda. L’ex attaccante di Cagliari e Palermo – tra le altre – ha rilasciato una lunga intervista a news.superscommesse.it, soffermandosi soprattutto sul momento difficile vissuto dalla squadra di Inzaghi.

“È noto che la Serie B non offre garanzie a nessuno, neanche a una squadra come il Palermo – ha dichiarato -. Ogni domenica è una storia a sé, ma ciò che conta è essere sempre pronti e dare il massimo partita dopo partita. Mi aspettavo di vedere questa squadra in un campionato diverso già dallo scorso anno e, per questo motivo, pensavo che l’attuale Palermo fosse più arrembante, stabilmente nelle prime due posizioni e senza particolari difficoltà”.

“Devo invece ammettere – ha proseguito – che vedo un Palermo sottotono, incapace di esprimere il gioco che tutti si aspettavano. Forse si è creata, anche inconsciamente, l’idea che bastasse avere certi nomi per vincere il campionato, ma non è così, soprattutto in Serie B”.







“Nel Palermo si vedono ancora troppi alti e bassi: alcune partite giocate molto bene, altre malissimo. Resta il fatto che la squadra è pienamente in corsa e c’è tutto il tempo per risalire la classifica. Bisogna avere pazienza e permettere a Inzaghi di lavorare con tranquillità”, ha concluso.

LEGGI ANCHE

BANI: “IL CAMPIONATO È LUNGO”