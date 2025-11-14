Catania, Toscano: "Siamo tranquilli. Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente" ​​

Domenico Toscano, allenatore del Catania, è intervenuto nella consueta conferenza stampa che precede la gara contro il Casarano, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C e in programma sabato 15 novembre alle 14.30.

“Se oggi siamo in testa alla classifica è perché abbiamo lavorato per arrivarci. Non è facile restarci, ed è la cosa più importante. Dobbiamo continuare a lavorare così, dando continuità alla nostra crescita. Mi piace l’unione che si è creata tra club, calciatori, staff e ambiente”, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Quando crei un ambiente sereno, nulla ti scalfisce. Così come non ci ha scalfito il periodo in cui i risultati non erano quelli che volevamo. C’è tranquillità e serenità all’interno del gruppo”.







LEGGI ANCHE

BANI: “IL CAMPIONATO È LUNGO”