Di Mariano: "A Modena mi trovo benissimo, il calore dei tifosi è incredibile" ​​

Parla Francesco Di Mariano. L’esterno palermitano, passato al Modena nell’ultima sessione di calciomercato, ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino nella quale ha tracciato un bilancio del momento dei gialloblù, sottolineando come il suo processo di ambientamento stia procedendo nel migliore dei modi.

“A Modena mi sto trovando benissimo. Conoscevo la regione, ma non la città: è stata una bellissima scoperta – ha dichiarato –. Anche se non è una piazza grandissima, il calore dei tifosi è incredibile e lo si percepisce in ogni partita nel nostro fortino. È un tifo di grande intensità e qualità”.

Sul ruolo in campo ha aggiunto: “Decide l’allenatore. Io sono a sua disposizione: stabilisce lui quando e se farmi giocare, dall’inizio o a gara in corso. Adesso il segreto è rimanere equilibrati e pensare partita per partita. Il mio primo gol? Mi manca, anche se in verità contro l’Empoli l’avevo fatto e poi è stato annullato, per me ingiustamente. Ma non è un assillo: se non segno e la squadra vince, va benissimo così”.







