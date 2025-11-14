Strano: "Palermo? Sta attraversando una fase di défaillance ma si riprenderà" ​​

Pierfrancesco Strano, direttore sportivo del Treviso, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb durante la quale ha espresso la propria opinione anche sul campionato di Serie B e sul Palermo di Inzaghi, attualmente in un momento di difficoltà.

“Il Palermo sta attraversando una fase di défaillance, ma credo che si riprenderà. Monza e Venezia, per organico e struttura, sono le principali candidate alla promozione diretta”.

Ha poi proseguito parlando del Modena, sorpresa del campionato finora, e della Juve Stabia, reduce dalla vittoria proprio contro il Palermo: “Il Modena è una società che lavora bene e fa gli investimenti giusti. E poi c’è sempre la Juve Stabia come mina vagante“.







