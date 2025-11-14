Bani: “Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare”
“Credo che siamo venuti un po’meno i risultati, non tanto le prestazioni. In Serie B tutte le partite sono abbastanza equilibrate: passa poco tra vincere e perdere. Dobbiamo mantenere questa consapevolezza e cercare di tornare a fare le cose bene come abbiamo sempre fatto”.
Lo ha detto Bani in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. Il difensore del Palermo si è espresso anche su Inzaghi. “Da subito ho notato questa sua grande passione-ossessione per il calcio, per i risultati. Si vede che è ancora affamato nonostante tutta la carriera da calciatore che ha avuto, e questo gli fa sicuramente onore. È un bell’esempio e un messaggio per noi: già vedere come approccia le singole settimane è importante”.
“Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare cercando di fare qualcosa in più nelle partite, visto che fin qui non è bastato. In ogni caso sono contento, spero di dare qualcosa in più alla squadra per aiutarla a crescere e portare poi dei risultati che siano soddisfacenti”.
“Ho sempre detto, da quando sono arrivato, di non ragionare su maggio, ma di pensare partita per partita, perché caricare di aspettative il tutto è inutile: non sai cosa accadrà. L’Entella è una squadra che ha un’identità e sta facendo un ottimo campionato, ha entusiasmo e sarà una gara particolare. È questa la priorità”.
Caro bani già sono 4 anni che dura questa lunghezza di campionato ancora per quanto deve durare
Ecco, bravo Bani. Allenatevi di più perché non solo siete sembrati in condizioni fisiche disastrose ma avete pure demolito, sconfitta dopo sconfitta, quella minima identità di gioco che Inzaghi aveva costruito. Catanzaro e Juve Stabia ci hanno battuto meritatamente dal momento che correvano di più, tenevano meglio le posizioni in campo e sviluppavano qualche schema sui calci piazzati. Segno che le squadre si erano premurate di lavorare più duro di noi nella preparazione delle partite. Come, d’altra parte, aveva fatto pure il Monza
A me fa tanto piangere quando sento certe dichiarazioni ” dobbiamo continuare a lavorare”
Ma porca miseria cosa fate a torretta
E’ un offesa ai lavoratori che la mattina si alzano per un misero stipendio e vi danno pure da mangiare contr ibuendo al vostro non stipendio ma emolumento