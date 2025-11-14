Bani: "Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare" ​​

“Credo che siamo venuti un po’meno i risultati, non tanto le prestazioni. In Serie B tutte le partite sono abbastanza equilibrate: passa poco tra vincere e perdere. Dobbiamo mantenere questa consapevolezza e cercare di tornare a fare le cose bene come abbiamo sempre fatto”.

Lo ha detto Bani in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. Il difensore del Palermo si è espresso anche su Inzaghi. “Da subito ho notato questa sua grande passione-ossessione per il calcio, per i risultati. Si vede che è ancora affamato nonostante tutta la carriera da calciatore che ha avuto, e questo gli fa sicuramente onore. È un bell’esempio e un messaggio per noi: già vedere come approccia le singole settimane è importante”.

“Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare cercando di fare qualcosa in più nelle partite, visto che fin qui non è bastato. In ogni caso sono contento, spero di dare qualcosa in più alla squadra per aiutarla a crescere e portare poi dei risultati che siano soddisfacenti”.







“Ho sempre detto, da quando sono arrivato, di non ragionare su maggio, ma di pensare partita per partita, perché caricare di aspettative il tutto è inutile: non sai cosa accadrà. L’Entella è una squadra che ha un’identità e sta facendo un ottimo campionato, ha entusiasmo e sarà una gara particolare. È questa la priorità”.