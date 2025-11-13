Gattuso: "Ho visto un'Italia che ha giocato, sono molto soddisfatto" ​​

Parla Rino Gattuso. Il tecnico della Nazionale è intervenuto ai microfoni Rai per commentare la vittoria contro la Moldavia, arrivata soltanto nei minuti finali grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito.

“Ho visto un’Italia che ha giocato: siamo stati lì e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e dato minutaggio a diversi ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti”.

Sul tema della qualificazione diretta, Gattuso ha poi aggiunto: “Sei partite vinte non bastano? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel ’94 c’erano due squadre africane, adesso sono otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali”.







