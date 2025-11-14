Palermo femminile, Coco: “Derby? Emozione unica. Un onore far parte del City Group”
Diana Coco, capitano del Palermo femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RGS nella quale ha commentato il brillante avvio di stagione delle rosanero e la vittoria per 0-2 nel derby contro il Catania.
“Un inizio di stagione spumeggiante? Sì. Tolta la partita con la Salernitana, abbiamo sempre vinto. La vittoria nel derby? È un’emozione unica: tanta adrenalina che esplode dopo i gol segnati”.
Sul far parte del City Group ha aggiunto: “Cosa significa? È un onore e una responsabilità. Abbiamo tanti obiettivi che possono rivelarsi molto importanti nel lungo periodo”.
LEGGI ANCHE
JEDA: “VEDO UN PALERMO SOTTOTONO”