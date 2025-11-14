Palermo femminile, Coco: "Derby? Emozione unica. Un onore far parte del City Group" ​​

Palermo femminile, Coco: “Derby? Emozione unica. Un onore far parte del City Group”

Redazione 14/11/2025 12:24

Diana Coco, capitano del Palermo femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RGS nella quale ha commentato il brillante avvio di stagione delle rosanero e la vittoria per 0-2 nel derby contro il Catania.

Un inizio di stagione spumeggiante? Sì. Tolta la partita con la Salernitana, abbiamo sempre vinto. La vittoria nel derby? È un’emozione unica: tanta adrenalina che esplode dopo i gol segnati”.

Sul far parte del City Group ha aggiunto: “Cosa significa? È un onore e una responsabilità. Abbiamo tanti obiettivi che possono rivelarsi molto importanti nel lungo periodo”.



