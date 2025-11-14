Atletica italiana in lutto: è scomparso Giovanni Zichichi. Aveva 61 anni

L’atletica italiana piange la prematura scomparsa di Giovanni Zichichi, storico lanciatore del martello, trapanese di nascita (Paceco, 8 gennaio 1964) e palermitano d’adozione. Allievo del professor Giacomo Mulè, tecnico che ha rivoluzionato il movimento siciliano dei lanci, Zichichi è stato uno dei protagonisti assoluti della specialità in Italia.

Con la sua inconfondibile tecnica a cinque rotazioni, nel 1981 a Catania fece registrare un lancio di 64,60 metri, tuttora record italiano nella categoria allievi. Solo pochi anni dopo, a vent’anni, raggiunse i 75,02 metri, tra le migliori misure mondiali a livello juniores.

Cresciuto nella Polisportiva Palermo e in seguito atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, lascia un grande vuoto nell’atletica siciliana e nazionale. Zichichi si è spento a 61 anni dopo una malattia, ma il suo esempio e la sua passione resteranno scolpiti nella storia dei lanci italiani.





