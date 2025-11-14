Monza, Thiam: "Bianco è un uomo vero. Obiettivo? Non possiamo nasconderci" ​​

Parla Demba Thiam. Il portiere del Monza, attuale capolista della Serie B, è stato intervistato da La Gazzetta e ha speso parole al miele per il suo allenatore, Paolo Bianco.

“È un allenatore completo: ascolta tutti e cerca sempre il confronto. Vuole bene a ognuno di noi; prima ancora che un tecnico, è un uomo vero. Siamo un gruppo perfetto, ci vogliamo bene, c’è armonia nello spogliatoio e giochiamo divertendoci”.

Sugli obiettivi dei brianzoli ha aggiunto: “A questo punto non ci si può più nascondere, a patto però di continuare a lavorare passo dopo passo. La strada è ancora lunghissima. I margini di miglioramento ci sono e vanno esplorati con umiltà”.







