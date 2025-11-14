Venezia, Duncan: "Non sarebbe un fallimento mancare la promozione. La B è difficile" ​​

Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, è stato intervistato da tuttoveneziasport.it. Il giocatore ghanese ha inevitabilmente commentato l’andamento della Serie B, che vede i lagunari attualmente al quinto posto, a pari punti con il Palermo (19).

“Il campionato di Serie B è molto difficile e nulla è scontato, anche per chi ha maturato tanta esperienza in Serie A – ha dichiarato Duncan –. Bisogna sapersi calare in questa realtà, perché ritmo e qualità sono diversi e quasi tutte le partite si equivalgono”.

Ha poi aggiunto: “È ancora presto per parlare di promozione, anche se penso che ci sia una certa ‘pressione’ nell’inseguire questo obiettivo. A mio parere, però, non sarebbe un fallimento se non dovessimo centrarlo“.







