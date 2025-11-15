Casarano – Catania, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La partita Casarano – Catania, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C, è uno dei match più attesi del weekend. Molti tifosi si chiedono se la gara sarà trasmessa in chiaro oppure no. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Casarano – Catania in TV e streaming, con orario, canali e dettagli ufficiali.
Casarano – Catania in diretta TV: c’è la trasmissione in chiaro? ❌📺
La risposta è no:
👉 Casarano – Catania non sarà trasmessa in chiaro.
La sfida sarà visibile solo per gli abbonati Sky, che detiene in esclusiva i diritti tv del campionato di Serie C.
Dove vedere Casarano – Catania in TV: il canale Sky 🔵📡
La partita sarà disponibile su:
Sky Sport (canale 202) ✔️
Solo per abbonati Sky Calcio / Sport
Casarano – Catania in streaming: come seguirla online 💻📱
Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche in streaming tramite:
Sky Go
NOW
Entrambe le piattaforme trasmetteranno l’evento in contemporanea con il canale TV.
Orario della partita ⏰
Calcio d’inizio: sabato 15 novembre
Orario: 14:30
Stadio: Giuseppe Capozza di Casarano ⚽🏟️