Picerno – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

La sfida Picerno – Siracusa, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C, è uno dei match più interessanti del weekend. Se ti stai chiedendo dove vedere la partita in TV e streaming, qui trovi tutte le informazioni aggiornate: canale, orario e modalità di visione.

Picerno – Siracusa: dove vederla in TV 📺

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi dell’intera Serie C.

👉 Canale TV:







Sky Sport (canale 254) ✔️

Disponibile solo per abbonati Sky

Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro.

Picerno – Siracusa in streaming: come seguirla online 💻📱

Il match sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali Sky:

Sky Go → per gli abbonati Sky

NOW → per chi acquista il Pass Sport

Orario della partita ⏰

Calcio d’inizio: sabato 15 novembre

Orario: 14:30

Stadio: Donato Curcio di Picerno 🏟️⚽