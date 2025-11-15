Picerno – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
La sfida Picerno – Siracusa, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C, è uno dei match più interessanti del weekend. Se ti stai chiedendo dove vedere la partita in TV e streaming, qui trovi tutte le informazioni aggiornate: canale, orario e modalità di visione.
Picerno – Siracusa: dove vederla in TV 📺
La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi dell’intera Serie C.
👉 Canale TV:
Sky Sport (canale 254) ✔️
Disponibile solo per abbonati Sky
Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro.
Picerno – Siracusa in streaming: come seguirla online 💻📱
Il match sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali Sky:
Sky Go → per gli abbonati Sky
NOW → per chi acquista il Pass Sport
Orario della partita ⏰
Calcio d’inizio: sabato 15 novembre
Orario: 14:30
Stadio: Donato Curcio di Picerno 🏟️⚽