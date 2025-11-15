Picerno – Siracusa in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 15/11/2025 07:15

FOTO PEPE / PUGLIA

La sfida Picerno – Siracusa, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C, è uno dei match più interessanti del weekend. Se ti stai chiedendo dove vedere la partita in TV e streaming, qui trovi tutte le informazioni aggiornate: canale, orario e modalità di visione.

Picerno – Siracusa: dove vederla in TV 📺

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi dell’intera Serie C.

👉 Canale TV:



  • Sky Sport (canale 254) ✔️

  • Disponibile solo per abbonati Sky

Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro.

Picerno – Siracusa in streaming: come seguirla online 💻📱

Il match sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali Sky:

  • Sky Go → per gli abbonati Sky

  • NOW → per chi acquista il Pass Sport

Orario della partita ⏰

  • Calcio d’inizio: sabato 15 novembre

  • Orario: 14:30

  • Stadio: Donato Curcio di Picerno 🏟️⚽

