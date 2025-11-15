Crotone – Sorrento in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

La partita Crotone – Sorrento, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C, è uno dei match più attesi del weekend. Scopri qui tutte le informazioni su dove vedere la gara in TV e streaming, con orario, canale e dettagli ufficiali.

Crotone – Sorrento: diretta TV 📺

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.

👉 Canale TV:







Sky Sport (canale 252) ✔️

Disponibile solo per abbonati Sky

La partita non sarà trasmessa in chiaro.

Crotone – Sorrento in streaming 💻📱

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in streaming tramite:

Sky Go → per chi ha un abbonamento attivo

NOW → con il Pass Sport

La diretta streaming sarà sincronizzata con la trasmissione TV.

Orario della partita ⏰

Calcio d’inizio: sabato 15 novembre

Orario: 14:30

Stadio: Ezio Scida di Crotone 🏟️⚽