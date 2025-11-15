Latina – Cosenza in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
La partita Latina – Cosenza, valida per la 14ª giornata del girone C di Serie C, è uno dei match più attesi del weekend. Scopri tutte le informazioni su dove vedere il match in TV e streaming, con orario, canale e dettagli ufficiali.
Latina – Cosenza: diretta TV 📺
La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
👉 Canale TV:
Sky Sport (canale 254) ✔️
Disponibile solo per abbonati Sky
⚠️ La partita non sarà trasmessa in chiaro.
Latina – Cosenza in streaming 💻📱
Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in streaming tramite:
Sky Go → per chi ha un abbonamento attivo
NOW → con il Pass Sport
La diretta streaming sarà disponibile contemporaneamente alla trasmissione TV.
Orario della partita ⏰
Calcio d’inizio: sabato 15 novembre
Orario: 14:30
Stadio: Francioni di Latina 🏟️⚽