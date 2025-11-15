CorSport – “Il Palermo riparte da Ceccaroni”
Il Corriere dello Sport parla di Ceccaroni. Il “segreto” del numero 32 rosanero risiede nella continuità. Pur non attirando necessariamente l’attenzione, garantisce comunque un contributo significativo attraverso prestazioni positive e un rendimento costante. Nel ruolo di centro-sinistra della difesa a tre, l’allenatore può contare su un giocatore capace non solo di eccellere nel proprio compito specifico, ma anche di offrire un valore aggiunto.
Abile nelle letture difensive, nel gioco aereo e negli anticipi, dimostra altresì la capacità di proporsi in avanti con sovrapposizioni che, come evidenziato nella scorsa stagione attraverso gol (due, come nel campionato precedente) e rigori procurati, rappresentano un aiuto prezioso per la squadra.
Attualmente ancora a secco nella stagione 2025-2026, si percepisce però che l’ex Venezia e Lecce possa presto inserirsi tra i difensori rosanero andati a segno in questo campionato. L’elenco include già Bani, gli esterni Pierozzi e Diakité (anch’essi difensori) e Peda, che ha segnato durante la Coppa Italia.
Un esempio emblematico è Ceccaroni: la sua esperienza dimostra come anche una pausa – in termini personali – possa rivelarsi determinante. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Dionisi, ha cambiato marcia proprio durante una sosta per le Nazionali avvenuta a ottobre. Approfittando dell’assenza del concorrente Lund nel ruolo iniziale di terzino sinistro in una difesa a quattro, dopo una fase iniziale da comprimario è diventato stabilmente titolare.