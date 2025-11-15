CorSport - "Il Palermo riparte da Ceccaroni" ​​

Il Corriere dello Sport parla di Ceccaroni. Il “segreto” del numero 32 rosanero risiede nella continuità. Pur non attirando necessariamente l’attenzione, garantisce comunque un contributo significativo attraverso prestazioni positive e un rendimento costante. Nel ruolo di centro-sinistra della difesa a tre, l’allenatore può contare su un giocatore capace non solo di eccellere nel proprio compito specifico, ma anche di offrire un valore aggiunto.

Abile nelle letture difensive, nel gioco aereo e negli anticipi, dimostra altresì la capacità di proporsi in avanti con sovrapposizioni che, come evidenziato nella scorsa stagione attraverso gol (due, come nel campionato precedente) e rigori procurati, rappresentano un aiuto prezioso per la squadra.

Attualmente ancora a secco nella stagione 2025-2026, si percepisce però che l’ex Venezia e Lecce possa presto inserirsi tra i difensori rosanero andati a segno in questo campionato. L’elenco include già Bani, gli esterni Pierozzi e Diakité (anch’essi difensori) e Peda, che ha segnato durante la Coppa Italia.







Un esempio emblematico è Ceccaroni: la sua esperienza dimostra come anche una pausa – in termini personali – possa rivelarsi determinante. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Dionisi, ha cambiato marcia proprio durante una sosta per le Nazionali avvenuta a ottobre. Approfittando dell’assenza del concorrente Lund nel ruolo iniziale di terzino sinistro in una difesa a quattro, dopo una fase iniziale da comprimario è diventato stabilmente titolare.