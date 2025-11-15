Repubblica - "Inzaghi vara un Palermo nuovo: Vasic al posto di Ranocchia" ​​

Rispetto alle prime uscite stagionali, il Palermo ha già apportato alcune modifiche; tuttavia, alla ripresa del campionato sul campo della Virtus Entella – che ieri ha sconfitto il Milan di Massimiliano Allegri per 3-2 in amichevole – Inzaghi sarà costretto a rivedere la fase offensiva a causa della squalifica di Filippo Ranocchia. Lo analizza l’edizione odierna di Repubblica.

Nelle ultime ore sono aumentate le possibilità di vedere in campo Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo, oltre ad aver partecipato agli allenamenti ad alta intensità delle ultime settimane, ha offerto prestazioni convincenti nei minuti in cui è stato impiegato. La sua determinazione è stata l’unico aspetto positivo nell’ultima trasferta persa a Castellammare di Stabia, e la sua capacità di puntare l’avversario potrebbe rappresentare una risorsa importante per Inzaghi nel tentativo di incrementare la pericolosità offensiva della squadra.

Vasic potrebbe trovare spazio nel modulo 3-5-2 adottato da Inzaghi nelle recenti partite, non nel ruolo di Filippo Ranocchia tra due mezzali con compiti difensivi, bensì in quello occupato da Antonio Palumbo, con libertà di inserirsi e funzioni di raccordo con le due punte. L’altra ipotesi dell’allenatore rosanero è quella di affidare all’ex fantasista del Modena un ruolo centrale nella costruzione del gioco del Palermo: prendere possesso del pallone, interpretare le diverse fasi della partita e gestire la manovra offensiva.





