Giannitti a TMW: "Il Palermo non sta dominando per la forza che ha" ​​

“Il Palermo non sta dominando per la forza che ha, potenzialmente è la squadra più forte“. Lo ha detto il direttore sportivo Marco Giannitti, intervistato da Tuttomercatoweb.

Il ds ha esaminato la serie B. “Conosco bene Alvini, quello che dice lo pensa veramente. Il connubio Stirpe-Alvini è vincente, sono due persone che si trovano. Il Presidente ha ridato quel senso di appartenenza che ha fatto la differenza durante il nostro periodo soddisfacente. Questi ragazzi hanno a cuore le sorti del Frosinone”.

Poi, la Samp. “E’ la grande incompiuta: sbagliare ancora è grave, parliamo di una società blasonata”, conclude Giannitti.





