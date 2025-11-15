Serie C Girone C, 14a giornata: Catania e Siracusa in trasferta
Il Catania capolista gioca in trasferta e affronta il Casarano, reduce da quattro sconfitte di fila in campionato. Il Siracusa sfida il Picerno in una gara delicatissima: la differenza tra le due squadre è di un punto in classifica. Domenica il Trapani, sempre fuori casa, a Potenza.
LE PARTITE
Sabato 15 novembre
Casarano – Catania: ore 14.30
Crotone – Sorrento: ore 14.30
Latina – Cosenza: ore 14.30
Picerno – Siracusa: ore 14.30
Domenica 16 novembre
Benevento – Monopoli: ore 12.30
Altamura – Salernitana: ore 14.30
Giugliano – Audace Cerignola: ore 14.30
Potenza – Trapani: ore 14.30
Lunedì 17 novembre
Foggia – Cavese: ore 20.30