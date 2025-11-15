Serie C Girone C, 14a giornata: Catania e Siracusa in trasferta ​​

Redazione 15/11/2025 11:00

Il Catania capolista gioca in trasferta e affronta il Casarano, reduce da quattro sconfitte di fila in campionato. Il Siracusa sfida il Picerno in una gara delicatissima: la differenza tra le due squadre è di un punto in classifica. Domenica il Trapani, sempre fuori casa, a Potenza.

LE PARTITE

Sabato 15 novembre

Casarano – Catania: ore 14.30



Crotone – Sorrento: ore 14.30

Latina – Cosenza: ore 14.30

Picerno – Siracusa: ore 14.30

Domenica 16 novembre 

Benevento – Monopoli: ore 12.30

Altamura – Salernitana: ore 14.30

Giugliano – Audace Cerignola: ore 14.30

Potenza – Trapani: ore 14.30

Lunedì 17 novembre 

Foggia – Cavese: ore 20.30

