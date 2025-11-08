Augello: "Dobbiamo cambiare marcia altrimenti sarà un campionato difficilissimo" ​​

“E’ stato un incontro molto difficile per noi”. Lo dice Tommaso Augello, intervenuto nel post-match della partita persa con la Juve Stabia. Il calciatore del Palermo ha analizzato la prestazione.

“Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio – spiega -, hanno preso in mano la partita e giocato meglio. Nel secondo si sono abbassati un po’ e lasciato a noi il palleggio, ma non abbiamo creato i presupposti per pareggiarla. Sono stati bravi, noi invece dobbiamo miglioare tanto e ripartire perché è una sconfitta dura”.

“Sono andati più veloce di noi e non deve accadere. Dobbiamo cambiare marcia altrimenti sarà un campionato difficilissimo. Dobbiamo ripartire e resettare cercando di costruire qualcosa in più”, conclude.







