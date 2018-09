Ancora alcune ore di attesa prima del verdetto. La prima sezione del Tar del Lazio ha discusso il nuovo ricorso dell’Avellino di Walter Taccone, che chiede al Tribunale amministrativo di approvare l’iscrizione in Serie B; la sentenza però arriverà solo nella mattinata del 14 settembre.

IL LECCE DEPOSITA LA FIDEIUSSIONE SOSTITUTIVA

Nella giornata di giovedì, gli avvocati Lentini e Chiacchio hanno rappresentato gli irpini in un dibattimento di oltre due ore: da una parte i legali di Taccone sostenevano la tesi secondo cui l’Avellino abbia i requisiti per l’ammissione e di aver subito una disparità nel caso delle fideiussioni Finworld, mentre Figc e Lega B ribadiscono il proprio parere di non idoneità delle garanzie presentate.

BELLINAZZO: “IL PALERMO AVEVA DIRITTO ALLA SERIE A”

Il verdetto sarebbe dovuto arrivare già in giornata, ma il Tar ha disposto il rinvio della pubblicazione del dispositivo visto l’alto numero di cause discusse in giornata (ben 118) e la necessità di accorpare nella sentenza anche le decisioni sulle riammissioni di Como e Santarcangelo. Le indiscrezioni parlano di speranze ridotte al minimo degli irprini, che in caso di rigetto si rivolgerebbero al Conaiglio di Stato e infine al Tas di Losanna per ottenere un risarcimento del danno.

LEGGI ANCHE

CASO PLUSVALENZE, LA SENTENZA