Avellino – Messina in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Tocca al Messina che viene da quattro risultati utili consecutivi, ma dall’altra parte ci sarà l’Avellino, in casa, che occupa il terzo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di oggi, domenica 11 febbraio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

AVELLINO – MESSINA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv