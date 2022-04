MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Davide Baiocco, ex calciatore del Catania, ha rilasciato un’intervista per La Sicilia nella quale si è detto naturalmente dispiaciuto per le sorti toccate al club etneo, dicendosi però fiducioso in vista dell’imminente futuro.

“Ho sofferto tanto nell’assistere a quanto accaduto e nel vedere che conseguenze ha portato la cattiva gestione – afferma Baiocco -. So che la scomparsa della matricola ha toccato i tifosi, ma questa piazza merita la più bella delle ripartenze”.

“Catania non ha nulla di meno ad altre città blasonate d’Italia – aggiunge Baiocco -. Oggi il Catanese deve essere fiducioso che il Catania ripartirà e brillerà più di prima”.