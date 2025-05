Baldini: “La mia famiglia mi ha dato la forza di andare avanti, ho sempre cercato di essere me stesso”

“Il Cerignola ci ha messo in difficoltà. La fortuna ci ha assistito. Ma i miei calciatori sono stati bravissimi, dal ritiro di Palena a oggi che siamo arrivati in finale”. Queste le considerazioni di Silvio Baldini, arrivato in finale playoff col Pescara dopo la vittoria nel doppio incontro con il Cerignola.

Il tecnico parla a cuore aperto. “La mia famiglia mi ha dato la forza di andare avanti in questa avventura. Abbiamo vinto tante partite sicuramente anche con episodi fortunosi, ma non potevamo fare altro in determinate gare. Anche con il Cerignola ci è andata bene ma noi la linea difensiva dobbiamo tenerla alta”.

“Rischiamo di prendere gol ma anche di farne tanti. Ho sempre cercato di non essere il migliore ma di essere sempre me stesso. E cerco di farlo capire alla gente. Nereo Rocco diceva che le finali non vanno giocate ma vanno vinte. Sono convinto che vinciamo perché la monetina che è stata lanciata in alto ha detto Pescara”, riporta Tuttomercatoweb.