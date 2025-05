Palermo, Baniya torna in Turchia: il club rosanero non esercita il diritto di riscatto

Niente da fare: Baniya torna alla casa base. Il difensore del Palermo non verrà infatti riscattato dal club rosanero, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, e vestirà nuovamente la maglia del Trabzonspor.

Dopo una sola stagione, quindi, il rapporto col club del CFG si interrompe. Baniya non ha dato le giuste garanzie durante l’ultima annata in cui era arrivato in prestito con diritti di riscatto.

Diritto che il Palermo ha deciso di non esercitare anche perché alto e ritenuto eccessivo: 3,2 milioni. Il club turco, comunque, con tutta probabilità proverà a cederlo ad un’altra squadra.