Balotelli, ricerca finita: riabbraccia la sua madrina di battesimo a Corleone

Una ricerca simbolo d’affetto per un bel lieto fine. Mario Balotelli ritrova la sua madrina dopo averla cercata in lungo e in largo, chiedendo anche l’aiuto degli utenti di Instagram.

Dopo tantissimi anni il calciatore, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, ha riabbracciato la madrina di battesimo Angela Marchese, che ad oggi vive a Corleone. Balotelli ha anche visitato il comune e il suo centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia.

“E’ rimasto particolarmente colpito dalla città, dalle cascate delle Due Rocche e dal centro sulle mafie. Sono felice che la ricerca della madrina abia avuto un lieto fine”, le parole del sindaco di Corleone Walter Rà.