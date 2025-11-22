Bani: "Gara difficile. Cerchiamo di vincerle tutte, ma non ci stiamo riuscendo" ​​

“Una partita difficile, come ci aspettavamo, in un campo particolare e con una squadra in salute“. Questa l’opinione di Mattia Bani, intervenuto dopo la gara pareggiata contro la Virtus Entella. Il difensore del Palermo guarda al bicchiere mezzo pieno.

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma abbiamo perso occasioni per la troppa voglia di vincere – spiega -. Dobbiamo stare attenti e più equilibrati, continuando sul nostro percorso ma tornando a vincere”.

“La prossima con La Cararrese? Noi cerchiamo di vincerle tutte, ma non ci stiamo riuscendo: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dentro e fuori dal campo, e fare una grande partita in casa alla prossima”.







LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH