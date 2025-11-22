Bani: “Gara difficile. Cerchiamo di vincerle tutte, ma non ci stiamo riuscendo”
“Una partita difficile, come ci aspettavamo, in un campo particolare e con una squadra in salute“. Questa l’opinione di Mattia Bani, intervenuto dopo la gara pareggiata contro la Virtus Entella. Il difensore del Palermo guarda al bicchiere mezzo pieno.
“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma abbiamo perso occasioni per la troppa voglia di vincere – spiega -. Dobbiamo stare attenti e più equilibrati, continuando sul nostro percorso ma tornando a vincere”.
“La prossima con La Cararrese? Noi cerchiamo di vincerle tutte, ma non ci stiamo riuscendo: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dentro e fuori dal campo, e fare una grande partita in casa alla prossima”.
2 thoughts on “Bani: “Gara difficile. Cerchiamo di vincerle tutte, ma non ci stiamo riuscendo””
Le corazzate Entella , Juve Stabia, Catanzaro e poi Monza, Frosinone , Modena ecc ecc … sono di un’altra categoria . Giochiamo per non retrocedere piuttosto.
Il palermo non può competere con queste grandi squadre … menomale che abbiamo pareggiato … siamo in un campionato dove la somma della popolazione delle città succitate non arriva neanche alla metà della popolazione di Palermo che ha, peraltro, un bacino di utenza di oltre un milione di persone … e non parliamo del monte ingaggi , se facciamo la somma anche qui scopriamo che il Palermo vince stavolta, fuori campo, a mani basse …
Prendiamola con ironia se no le nostre coronarie scoppiano per la mortificazione e la bile …
CG DOVE SEI ? Sappi che non ci interessa vincere con i bilanci e il merchandising, vogliamo vincere sul campo di calcio.
Sembra tutto irreale e irrecuperabile: come l’inganno dell’anno scorso ! Continuate così !
Alla prossima arriva la super corazzata Carrarese … inchino e sudditanza… ma fatemi il piacere !!!
Mi viene voglia di dirvi , come nel film “il Maestro” con Favino , siete tutti, giocatori e dirigenti, pippe ! Compresi i telecronisti e le riprese DAZN
Ma con quale gioco vuoi vincere Bani?
Ne avete uno?
Ma sei folle totale