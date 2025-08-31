Bari – Monza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il Bari affronta il Monza nella seconda giornata di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, domenica 31 agosto. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?
INFO TV E STREAMING BARI – MONZA: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK
La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), la piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B. La gara si potrà seguire anche su LaB Channel, il canale della Serie B visibile su Amazon Prime Video.
Come abbonarsi a LaB Channel? Gli abbonati a Prime Video possono attivare un’offerta speciale per un nuovo canale a 4,99 euro per i primi tre mesi, con un costo successivo di 9,99 euro. I non iscritti pagheranno subito la tariffa piena. Per abbonarsi, basta accedere alla sezione “Iscrizioni” sulla homepage di Prime Video, selezionare il canale desiderato e cliccare su “Iscriviti subito”, completando poi il pagamento con i dati richiesti.
COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE
Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.