Bari – Palermo 2 – 1, le pagelle dei quotidiani

Niente tris e un’occasione sprecata per il Palermo che perde al San Nicola contro il Bari. I quotidiani oggi in edicola indicano vari “colpevoli”, in particolare Ranocchia, Pierozzi e Baniya. Ma anche Brunori. Bene Gomes e, ovviamente, Pohjanpalo.

I voti dei quotidiani:

Giornale di Sicilia: Audero 6,5; Baniya 5, Blin 6, Magnani 6,5; Pierozzi 5.5 (dal 42′ s.t. Diakité s.v.), Gomes 6,5, Ranocchia 5 (dal 45′ s.t. Di Mariano s.v.), Lund 5.5 (dal 45′ s.t. Le Douaron s.v.); Verre 5,5 (dal 33′ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5,5 (dal 33′ s.t. Insigne s.v.); Pohjanpalo 6.5.

Repubblica: Audero 6,5; Baniya 5.5, Blin 6, Magnani 6,5; Pierozzi 6 (dal 42′ s.t. Diakité s.v.), Gomes 6,5, Ranocchia 5.5 (dal 45′ s.t. Di Mariano s.v.), Lund 6 (dal 45′ s.t. Le Douaron s.v.); Verre 6 (dal 33′ s.t. Vasic s.v.), Brunori 6,5 (dal 33′ s.t. Insigne s.v.); Pohjanpalo 7.





Corriere dello Sport: Audero 6; Baniya 5.5, Blin 6, Magnani 5,5; Pierozzi 4 (dal 42′ s.t. Diakité s.v.), Gomes 6,5, Ranocchia 5 (dal 45′ s.t. Di Mariano s.v.), Lund 6 (dal 45′ s.t. Le Douaron s.v.); Verre 6.5 (dal 33′ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5,5 (dal 33′ s.t. Insigne s.v.); Pohjanpalo 7.

Gazzetta dello Sport: Audero 6; Baniya 5.5, Blin 5.5, Magnani 5,5; Pierozzi 6 (dal 42′ s.t. Diakité s.v.), Gomes 6, Ranocchia 5 (dal 45′ s.t. Di Mariano s.v.), Lund 6 (dal 45′ s.t. Le Douaron s.v.); Verre 5.5 (dal 33′ s.t. Vasic s.v.), Brunori 5 (dal 33′ s.t. Insigne s.v.); Pohjanpalo 6.5.