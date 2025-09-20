Bari, sconfitta col Palermo fatale per Caserta? Riflessioni in corso ​​

La sconfitta di Palermo potrebbe segnare un punto di svolta nell’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Bari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società starebbe infatti valutando il futuro del tecnico arrivato in estate.

Nelle prime quattro giornate i biancorossi hanno raccolto appena un punto, facendo meglio soltanto della Sampdoria, ancora ferma a zero. Proprio per questo, le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà un cambio in panchina.

Il calendario propone subito una sfida dal peso specifico enorme: nella prossima giornata, infatti, i “galletti” affronteranno i blucerchiati in un match delicatissimo per la classifica. Se Caserta dovesse restare al suo posto, quella contro la Samp si trasformerebbe in un vero e proprio dentro o fuori.







LEGGI ANCHE

BERESZYNSKI È UN NUOVO GIOCATORE DEL PALERMO / UFFICIALE

CHI È BERESZYNSKI, IL NUOVO DIFENSORE DEL PALERMO

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA