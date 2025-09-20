Athletic Palermo, a San Cataldo per dare continuità. Ferraro: “Iniziamo ad avere un’identità” ​​

Continuità. È questa la parola d’ordine in casa Athletic Palermo in vista della trasferta di domenica sul campo della Sancataldese, in programma alle ore 16 allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo. I nerorosa di Emanuele Ferraro, reduci dalla prima vittoria in Serie D contro la Vigor Lamezia, puntano a dare seguito ai risultati ottenuti finora, con quattro punti messi in cascina nelle prime due giornate di campionato.

“La squadra sta crescendo settimana dopo settimana, stiamo iniziando ad avere un’identità – ha dichiarato Ferraro – . Questo campionato è lungo e difficile, la squadra che riuscirà a mantenere maggiore continuità farà la differenza. San Cataldo è un campo complicato, cercheremo di imporre il nostro gioco in un ambiente caldo. È la prima di una settimana intensa, con tre partite in sette giorni: dobbiamo affrontarla pensando una gara alla volta e cercando di dare continuità al lavoro fatto finora”.

Sono 22 i giocatori convocati da Ferraro per la partita di San Cataldo. Assente Lores Varela, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione per doppia ammonizione contro la Vigor Lamezia.







Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Lo Piccolo, Mazzotta, Mori, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli

