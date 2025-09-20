Palermo - Bari, i pugliesi si 'vendicano': brutto k.o. per la Primavera ​​

Palermo – Bari si è rigiocata a meno di 24 ore, ma questa volta hanno vinto i pugliesi. Dopo il successo della Prima Squadra, è toccato alla Primavera di Del Grosso affrontare i biancorossi ma è arrivata una brutta sconfitta per 0 – 4.

La partita è stata equilibrata nel primo tempo, ma nella ripresa il Bari ha fatto la voce grossa, mettendo a referto quattro gol. A segno Polito su rigore al 49’, Sidibe al 57’, Italia al 79’ e al minuto 95’.

I rosanero rimangono quindi a punto in classifica, frutto del pari al debutto contro il Crotone, dopo le prime due giornata di Primavera 2. Il prossimo impegno per la squadra di Del Grosso è la gara con l’Ascoli, in programma il 27 settembre.







LEGGI ANCHE

BERESZYNSKI È UN NUOVO GIOCATORE DEL PALERMO / UFFICIALE

CHI È BERESZYNSKI, IL NUOVO DIFENSORE DEL PALERMO

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA