Castrovilli: "Non penso che il Palermo sia superiore. Dipende dalla testa" ​​

Gaetano Castrovilli è stato uno dei migliori del Bari nella gara persa contro il Palermo. Il centrocampista è stato intervistato in mixed zone e ha comunque trovato dei lati positivi nonostante la sconfitta.

“Penso che siamo una squadra forte, non penso che il Palermo sia superiore – afferma – . Tanto dipende dalla testa: una vittoria, una scintilla per far sì che questa squadra faccia il suo percorso. Spero che sabato il pubblico ci dia una bella spinta”.

“Ci sta che prendi gol, ma l’importante è reagire – continua Castrovilli – . Dopo la rete subita ci siamo un pò adagiati, dobbiamo migliorare questa cosa. Ogni mio compagno è fondamentale per la squadra, che sia titolare o meno”.







LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA