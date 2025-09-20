Palermo, Gomis ospite alla premiazione di un torneo giovanile in memoria di Padre Pino Puglisi ​​

Alfred Gomis ha rappresentato il Palermo alla premiazione di un torneo giovanile a Brancaccio, organizzato in memoria di Padre Pino Puglisi. L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al sacerdote ucciso dalla mafia, nel 32° anniversario della sua morte.

“Un’occasione per ricordare chi ha dato la vita per la nostra città e per trasmettere ai giovani i valori di legalità, sport e speranza”, ha scritto il club rosanero sui propri canali social, sottolineando la vicinanza della società a un evento che ha unito memoria, sport e impegno civile.

La manifestazione si è svolta per l’intera giornata presso la Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, ispirandosi ai principi che ne avevano guidato l’azione pastorale. La mattinata si è aperta con un incontro dedicato agli studenti, mentre nel pomeriggio il quartiere ha accolto il “Villaggio del Sorriso”, animato da numerose associazioni del territorio. Tra attività sportive, momenti culturali e intrattenimento, la piazza si è trasformata in un luogo di festa e di condivisione.







La giornata si è poi conclusa con la proiezione di un docufilm sulla vita e sull’impegno di Padre Puglisi, figura simbolo della lotta alla mafia e della promozione della legalità, che continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni.

