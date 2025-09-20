Le Douaron: "Serata fantastica, Inzaghi mi trasmette fiducia. Aspettavo questo gol" ​​

Jeremy Le Douaron ha segnato il gol che ha sbloccato la difficile gara col Bari. L’attaccante francese, alla prima gioia personale di questa stagione, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha espresso tutta la soddisfazione per un risultato importante.

“È stata una serata fantastica per la squadra e per i tifosi rosanero. Aspettavo questo gol ed è arrivato – afferma – . Sono felice di aver aiutato i miei compagni a vincere questa partita: è una sensazione meravigliosa”.

“Sono contento anche per Gomes, che è riuscito a segnare la seconda rete – continua Le Douaron – . Per me è stata una grande emozione. I tifosi sono fantastici e hanno creato un’atmosfera incredibile. Segnare al “Barbera” è sempre magico e spero che questo possa essere il primo gol di una lunga serie“.







I gol decisivi sono arrivati dalla panchina. “Inzaghi dice spesso che ci sono due partite all’interno della stessa gara. Chi è subentrato ha fatto molto bene e ha permesso alla squadra di vincere, come era già successo la settimana scorsa. L’allenatore mi trasmette fiducia e io voglio ripagarla al massimo sul campo. Sono molto contento”, dice il francese.

Sulla gara con l’Udinese, afferma: “Sarà una partita importante contro una squadra di Serie A. Andremo lì per dare il massimo, con l’obiettivo di provare a qualificarci al turno successivo”.

