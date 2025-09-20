Le Douaron: “Serata fantastica, Inzaghi mi trasmette fiducia. Aspettavo questo gol”
Jeremy Le Douaron ha segnato il gol che ha sbloccato la difficile gara col Bari. L’attaccante francese, alla prima gioia personale di questa stagione, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha espresso tutta la soddisfazione per un risultato importante.
“È stata una serata fantastica per la squadra e per i tifosi rosanero. Aspettavo questo gol ed è arrivato – afferma – . Sono felice di aver aiutato i miei compagni a vincere questa partita: è una sensazione meravigliosa”.
“Sono contento anche per Gomes, che è riuscito a segnare la seconda rete – continua Le Douaron – . Per me è stata una grande emozione. I tifosi sono fantastici e hanno creato un’atmosfera incredibile. Segnare al “Barbera” è sempre magico e spero che questo possa essere il primo gol di una lunga serie“.
I gol decisivi sono arrivati dalla panchina. “Inzaghi dice spesso che ci sono due partite all’interno della stessa gara. Chi è subentrato ha fatto molto bene e ha permesso alla squadra di vincere, come era già successo la settimana scorsa. L’allenatore mi trasmette fiducia e io voglio ripagarla al massimo sul campo. Sono molto contento”, dice il francese.
Sulla gara con l’Udinese, afferma: “Sarà una partita importante contro una squadra di Serie A. Andremo lì per dare il massimo, con l’obiettivo di provare a qualificarci al turno successivo”.