Chi è Bereszynski, il nuovo difensore del Palermo ​​

Bartosz Bereszynski nasce a Poznań, in Polonia, il 12 luglio 1992. Cresciuto nei settori giovanili di varie squadre locali, muove i primi passi da professionista tra Lech e Warta Poznań, per poi approdare al Legia Varsavia. Con il club della capitale conquista tre campionati e tre Coppe di Polonia, esordendo anche nelle competizioni europee e guadagnandosi la prima convocazione nella Nazionale maggiore, con la quale accumulerà oltre 50 presenze nell’arco di dodici anni.

Terzino destro di ruolo, ma capace di adattarsi su entrambe le corsie e come braccetto difensivo, Bereszynski abbina una buona tecnica individuale a un discreto contributo offensivo. È proprio questa versatilità a renderlo una pedina preziosa per i diversi allenatori che lo hanno avuto a disposizione, sia in patria sia all’estero.

L’avventura italiana e la Sampdoria

Nel gennaio 2017 approda in Italia grazie alla Sampdoria, che lo ingaggia dal Legia Varsavia. A Genova diventa un punto fermo della retroguardia blucerchiata, collezionando 211 presenze ufficiali in sette stagioni, sei delle quali in Serie A. La sua esperienza si arricchisce con un prestito di sei mesi al Napoli, club con cui vince lo Scudetto nel 2023, e con una stagione a Empoli nel 2023/24.







Negli anni trascorsi in Italia, Bereszynski ha consolidato la sua immagine di giocatore affidabile, generoso e perfettamente integrato nel contesto del nostro calcio. Tuttavia la sua carriera è stata segnata anche da alcuni infortuni di medio livello, che lo hanno costretto a salti di continuità. L’ultimo, a novembre 2024, lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi e ha complicato il suo finale di stagione con la Sampdoria.

Palermo, un nuovo capitolo

Terminata la lunga esperienza in blucerchiato nell’estate 2025, il difensore polacco è rimasto senza contratto e ora è pronto ad aprire un nuovo capitolo con il Palermo. A 33 anni porta con sé un bagaglio di esperienza importante, fatto di stagioni ad alto livello e di una conoscenza approfondita del campionato italiano.

Per la squadra di Inzaghi, Bereszynski rappresenta un rinforzo prezioso tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello caratteriale. Il Palermo punta a inserirlo in un gruppo che vuole crescere e consolidarsi, affidandosi a un calciatore che ha già dimostrato di saper affrontare con maturità e professionalità le sfide più impegnative.

