Palermo, Bereszynski è un nuovo calciatore rosanero / UFFICIALE
Ieri i primi segnali con il difensore sugli spali a guardare la sfida tra Palermo e Bari. Oggi, l’arrivo ufficiale.
Bartosz Bereszyński è un nuovo calciatore del Palermo come comunicato dalla società attraverso una nota.
La nota
Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria.
A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
2 thoughts on “Palermo, Bereszynski è un nuovo calciatore rosanero / UFFICIALE”
La sua esperienza, ci sarà utile 🖤
Raga questo è forte!!!