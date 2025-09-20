Palermo, Bereszynski è un nuovo calciatore rosanero / UFFICIALE ​​

Palermo, Bereszynski è un nuovo calciatore rosanero / UFFICIALE

Redazione 20/09/2025 10:46

Ieri i primi segnali con il difensore sugli spali a guardare la sfida tra Palermo e Bari. Oggi, l’arrivo ufficiale.

Bartosz Bereszyński è un nuovo calciatore del Palermo come comunicato dalla società attraverso una nota.

La nota

Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria.



A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

