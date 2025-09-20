Serie D Girone I, 3a giornata: Vigor Lamezia – Enna apre il programma
La 3a giornata del Girone I di Serie D si pare con l’anticipo Vigor Lamezia – Enna. Domenica, invece, tocca all’Athletic Palermo, che va sul campo della Sancataldese, unica squadra fin qui ancora a zero punti (senza contare il Messina, che deve scontare la penalità).
LE PARTITE
Sabato 20 settembre
Vigor Lamezia – Enna: ore 15
Domenica 21 settembre
Messina – Gela: ore 15
Gelbison – Nissa: ore 15
Savoia – Paternò: ore 15
Ragusa – Sambiase: ore 15
Vibonese – Reggina: ore 15
Castrum Favara – Milazzo: ore 15
Igea Virtus – Acireale: ore 16
Sancataldese – Athletic Palermo: ore 16