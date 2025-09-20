Serie D Girone I, 3a giornata: Vigor Lamezia - Enna apre il programma ​​

Serie D Girone I, 3a giornata: Vigor Lamezia – Enna apre il programma

Redazione 20/09/2025 10:44

La 3a giornata del Girone I di Serie D si pare con l’anticipo Vigor Lamezia – Enna. Domenica, invece, tocca all’Athletic Palermo, che va sul campo della Sancataldese, unica squadra fin qui ancora a zero punti (senza contare il Messina, che deve scontare la penalità).

LE PARTITE

Sabato 20 settembre

Vigor Lamezia – Enna: ore 15



Domenica 21 settembre 

Messina – Gela: ore 15

Gelbison – Nissa: ore 15

Savoia – Paternò: ore 15

Ragusa – Sambiase: ore 15

Vibonese – Reggina: ore 15

Castrum Favara – Milazzo: ore 15

Igea Virtus – Acireale: ore 16

Sancataldese – Athletic Palermo: ore 16

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *