Serie C Girone C, 5a giornata: c’è Catania – Sorrento, il Siracusa a Crotone

Redazione 20/09/2025 10:40

Il Catania vuole riscattare l’ultima sconfitta e nella 5a giornata di Serie C affronta il Sorrento. Il Siracusa, invece, va a caccia del primi punti sul difficile campo del Crotone. Il Trapani affronta in trasferta l’Altamura.

LE PARTITE

Sabato 20 settembre 

Audace Cerignola – Foggia: ore 17.30



Casertana – Cosenza: ore 17.30

Catania – Sorrento: ore 17.30

Crotone – Siracusa: ore 17.30

Latina – Monopoli: ore 17.30

Domenica 21 settembre 

Altamura – Trapani: ore 15

Casarano – Cavese: ore 15

Benevento – Atalanta U23: ore 17

Giugliano – Salernitana: ore 17.30

Potenza – Picerno: ore 17.30

