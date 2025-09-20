Serie C Girone C, 5a giornata: c’è Catania – Sorrento, il Siracusa a Crotone
Il Catania vuole riscattare l’ultima sconfitta e nella 5a giornata di Serie C affronta il Sorrento. Il Siracusa, invece, va a caccia del primi punti sul difficile campo del Crotone. Il Trapani affronta in trasferta l’Altamura.
LE PARTITE
Sabato 20 settembre
Audace Cerignola – Foggia: ore 17.30
Casertana – Cosenza: ore 17.30
Catania – Sorrento: ore 17.30
Crotone – Siracusa: ore 17.30
Latina – Monopoli: ore 17.30
Domenica 21 settembre
Altamura – Trapani: ore 15
Casarano – Cavese: ore 15
Benevento – Atalanta U23: ore 17
Giugliano – Salernitana: ore 17.30
Potenza – Picerno: ore 17.30