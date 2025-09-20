Palermo – Bari 2 – 0, le pagelle dei quotidiani
Buona vittoria del Palermo di Inzaghi, che batte il Bari 2=0 e si proietta primo in classifica. In generale, una buona prova per tutti come mostrano i giornali oggi in edicola.
I voti
Giornale di Sicilia: Joronen 6; Pierozzi 7, Bani 6.5, Ceccaroni 6.5; Gyasi 6.5 (Diakité 6), Segre 7, Ranocchia 7, Augello 6.5; Palumbo 6.5 (Gomes 7), Brunori 6 (Le Douaron 7); Pohjanpalo 6.
Repubblica: Joronen s.v.; Pierozzi 7, Bani 6, Ceccaroni 6; Gyasi 5.5 (Diakité 6), Segre 7 (Giovane s.v.), Ranocchia 6.5 (Blin s.v.), Augello 6; Palumbo 7.5 (Gomes 7), Brunori 6.5 (Le Douaron 7.5); Pohjanpalo 6.
La Gazzetta dello Sport: Joronen 6; Pierozzi 6,5, Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Gyasi 5,5 (dal 27’ s.t. Diakité 6,5), Segre l 6,5 (dal 37’ s.t. Giovane s.v.), Ranocchia 6,5 (dal 37’ s.t. Blin s.v.), Augello 6; Palumbo 6 (dal 24’ s.t. Gomes 7), Brunori 6 (dal 27’ s.t. Le Douaron 7); Pohjanpalo 6