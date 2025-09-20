Palermo, destinazione Paradiso: e Pippo è il suo profeta. Le pagelle ironiche di A&F

Altra serata piena di passione, con lo stadio stracolmo di gente che non ha una vita sociale soddisfacente e deve rifugiarsi, per godersi l’avvio del weekend, nel passatempo preferito di pochi veri malati di pallone. L’entusiasmo è giustamente alle stelle perché il Palermo macina punti e avversari. Però noi siamo vecchi e ormai rotti alle insidie del campionato più lungo e più bastardo del mondo.

Non ci fregherete! Non andremo allo stadio felici e contenti come se fosse un britannico pub crawling con finale al casinò per provare a pescare gli orfanelli alla roulette! Arriva la Bari che è forte ed è pure in crisi e quindi stiamo in campana e ci accomodiamo sui nostri seggiolini con le solite facce stralunate da stress calcistico e tachicardia pallonara.

A Bolzano Pippo ha schierato una formazione di lotta e di governo ma stasera ci regala un undici iniziale da serata di gala, con l’inserimento di Palumbo e Brunori insieme in avanti. A centrocampo non rinuncia a Segre e Ranocchia mentre in difesa Pierozzi si sposta centrale di destra per fare posto a Gyasi sulla fascia. In avanti, a fare pentole e coperchi, come sempre, Joel “dammi mezza palla e li faccio nuovi” Pohjanpalo. Formazione arrembante!







E il Palermo rende onore alle scelte del suo condottiero cominciando a pressare immediatamente e a non far ragionare i galletti pugliesi (e con i luoghi comuni siamo a posto!). E così, dopo neanche cinque minuti arriva la prima occasione di Brunori con un mezzo miracolo del portiere ospite. I rosanero continuano a pressare per un bel po’ ma non sbloccano la partita e anche il Bari comincia a farsi vedere timidamente in avanti: la partita diventa un po’ più equilibrata ma comunque avvincente come una trattativa sui dazi di Trump.

Ma il pallino del gioco e l’inerzia della gara (come dicono i giornalisti veri) sono dalla parte del Palermo che però non trova la zampata vincente anche per meriti di Cerofolini, chiaramente in serata di grazia. Il finale di primo tempo è un assedio e lo zero a zero ci sta più stretto di una camicia di forza.

Nella ripresa il Palermo riparte subito forte, pressa e gioca di fino. Il Bari non ci capisce praticamente nulla. Il gol arriva anche su un cucchiaio delizioso di Palumbo per Brunori che però è in fuorigioco. I minuti passano inesorabili, il Bari raramente riesce a superare la metà campo, ma il risultato resta bloccato sullo zero a zero. Arrivano i primi cambi di Inzaghi per tenere alto il ritmo ed esce uno stremato Palumbo con l’ingresso di Gomes e, subito dopo, Le Douaron e Diakite rilevano Brunori e Gyasi. E la mossa di Pippo è magica!

Proprio mentre ci chiediamo come minchia dobbiamo segnare e il match si avvia verso un finale che sembra triste e stanco, Le Douaron trova una mezza palla volante in area e la mette dentro. E il Barbera impazzisce di gioia! Pippo giustamente “si quartìa” e Blin e Giovane prendono il posto di Ranocchia e di uno straripante Segre che esce tra le ovazioni della folla. Il Bari si riversa in avanti e gli viene tutta la premura che gli era mancata nel corso di una partita nella quale la melina era stata la strategia principale della squadra di Caserta.

Ma il Palermo soffre pochissimo e, proprio nel minuti di recupero, arriva un altro gol dalla panchina con un missile di Gomes sotto l’incrocio per il definitivo 2-0. Il Palermo vince e convince con una partita strepitosa. Un match giocato tutto all’attacco che ci regala una notte da capolista. Pippo lo aveva detto: ci vuole pazienza e la soluzione può arrivare da chi entra dalla panchina. Aveva ragione lui, come sempre. Il Palermo è la nostra fede e Pippo è il nostro profeta! Forza Palermo!

Joronen s.v. – Continua nella sua politica ecologista ed anche oggi evita di sporcare guanti e completino. Lavasecco.

Pierozzi 6,5 – Viene schierato come terzo di difesa e la posizione gli sta stretta perché gli piace di più attaccare ma si adatta perfettamente al ruolo. Duttile.

Bani 6,5 – Dirige i tempi difensivi con accortezza, non concedendo nulla agli avanti avversari e senza indulgere in leziosismi. Essenziale.

Ceccaroni 7 – Una partita in cui non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva e non disdegnando di rendersi anche pericoloso. Eclettico.

Gyasi 6 – Non sarà preciso, magari fa anche un po’ di confusione ma si divora letteralmente l’erba correndo come un disperato su ogni cosa che passa dalle sue parti. Ossesso.

(dal 27′ s.t. Diakitè) 6,5 – Entra al posto di Gyasy ormai stremato e si piazza bene sulla fascia incrementando la pressione sugli avversari con la sua fisicità, nonostante le recenti vicissitudini alimentari. Intossicato.

Segre 8 – Abbiamo perso le parole per quello che, come ben sapete se seguite questa rubrica, è da sempre uno dei beniamini dei vostri amati cronitifosi. E quest’anno ancora di più perché infonde entusiasmo a tutti, compagni e tifosi. Trascinatore.

(dal 37′ s.t. Giovane) s.v.

Ranocchia 6 – Sta prendendo confidenza con una posizione in campo che lo vede più lontano dalla zona offensiva, ma più nel vivo del gioco. Progressivo.

(dal 37′ s.t. Blin) s.v.

Augello 6 – Vorrebbe partecipare molto di più alla manovra offensiva ma per lunghi tratti i compagni giocano sempre dall’altro lato: quando finalmente gli passano la palla, cerca sempre di innescare la giocata pericolosa. Negletto.

Palumbo 6 – Alterna grandi giocate a palloni persi o giocati con sufficienza anche per la condizione atletica ancora precaria. Personal trainer.

(dal 24′ s.t. Gomes) 8 – Il suo impatto sulla partita è devastante e gli avversari lo devono abbattere in ogni modo perché sfugge da tutte le parti. Se poi segna pure il gol dell’apoteosi con un gran tiro all’incrocio vi rendete conto che comincia essere complicato continuare a tenerlo in panchina. Destinazione Paradiso.

Brunori 7 – Nonostante sia schierato più lontano dalla porta le occasioni più pericolose nascono dalla sua manovra o da sue conclusioni su cui il portiere avversario si esalta nel negargli la gioia del goal. Lo abbiamo visto rincorrere con abnegazione gli avversari fino alla tre quarti difensiva in più di una occasione. Commovente.

(dal 27′ s.t. Le Douaron) 7,5 – Quando la partita sembrava incancrenita sullo zero a zero e già cominciavano i rimpianti ci pensa lui, appena entrato, a sbloccarla con il primo pallone toccato che attraversa una selva di gambe e si insacca proprio sull’angolino più lontano. Che si può volere di più? Impattante.

Pohjanpalo 6,5 – Si vede meno del solito in fase conclusiva e, infatti, di palloni calciati a rete ne ricordiamo pochissimi. Però ricordiamo bene la pressione costante, anche grazie ad un evidente strapotere fisico, sui difensori avversari spesso costretti a buttare via il pallone come capita. Aggressivo.

Inzaghi 9 – Erano anni che sognavamo una squadra arrembante, pimpante, consapevole dei propri mezzi e che gioca senza paura. Lui ci sta regalando tutto questo dimostrando una incredibile capacità di leggere la partita e di sapere dirigere un gruppo che lo segue ad occhi chiusi. Maestro.